Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Sağanak

Gaziantep'te Sağanak

53 dakika önce

Gaziantep'te etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Gaziantep'te etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde etkili olan yağış sonrası çok sayıda cadde ve sokakta su birikintisi oluştu.

Sağanak nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Trafik ekipleri, olası aksamalara müdahale edilmesi için kentin önemli kavşaklarında sürücüleri uyardı.

Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri de kırsal mahallelerde su taşkınlarına karşı menfezlerde çalışma yaptı.

Yağışların kent genelinde etkisini sürdürmesi bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:28 Kaynak: AA

Gaziantep, Güncel
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