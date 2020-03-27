Gaziantep'te sağanak nedeniyle araçlar suya gömüldü - Son Dakika

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Gaziantep'te sağanak nedeniyle araçlar suya gömüldü
6 saat önce
GAZİANTEP'te etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkilerken, yollar suyla kaplandı.
GAZİANTEP'te etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkilerken, yollar suyla kaplandı. Trafikte seyir halinde olan araçlar suya gömülürken, bazı araçlar ise arızalandı.
Gaziantep'te akşam saatlerinde yaklaşık 2 saat süren sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Küsget Sanayi Sitesi ve kentin çeşitli noktalarındaki altgeçitlere giren araçlar suya gömülünce, sürücüler zor anlar yaşadı.Bazı vatandaşlar ise araçlarını iterek sudan çıkardı. Araçları arızalanan sürücüler ise çekici çağırdı. Belediye ekipleri de rögar kapaklarını açarak suyu tahliye etmeye çalıştı.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 08:33 Kaynak: DHA
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