Gaziantep'te sağanak nedeniyle istinat duvarı çöktü - Son Dakika
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Gaziantep'te sağanak nedeniyle istinat duvarı çöktü

6 saat önce

Gaziantep'te, istinat duvarının sağanak nedeniyle çökmesi sonucu bir otomobil hasar gördü.

Gaziantep'te, istinat duvarının sağanak nedeniyle çökmesi sonucu bir otomobil hasar gördü.

Kentte akşam saatlerinde başlayan ve geç saatlerde etkisi arttıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Şiddeti sağanak nedeniyle GATEM Şekerciler ve Kuruyemişçiler Sitesinin istinat duvarının bir bölümü çöktü, ağaçlar devrildi.

Park halindeki bir otomobilin hasar gördüğü olayda yaralanan olmadı.

Sabah saatlerinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldıktan sonra enkazı kaldırmaya başladı.

Gaziantep'te sağanak nedeniyle istinat duvarı çöktü

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 11:11 Kaynak: AA

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