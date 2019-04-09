Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Sağanak ve Dolu

Gaziantep'te Sağanak ve Dolu

27 dakika önce

Gaziantep'in Oğuzeli ve Araban ilçelerinde etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Gaziantep'te Sağanak ve Dolu, System.String[]
Gaziantep'in Oğuzeli ve Araban ilçelerinde etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Alınan bilgiye göre, Oğuzeli ilçesinde öğlen saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle Küçük Sanayi Sitesi'nde bir iş yerini su bastı. Ekiplerin kısa sürede müdahalesi sonucu su tahliye edildi.

Sağanak nedeniyle 13 kırsal mahalle yolunda da hasar oluştu. Bir süre trafiğe kapatılan yollar ekiplerin çalışmasının ardından yeniden açıldı.

Oğuzeli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü de muhtarlara vatandaşları sağanağa karşı uyarmaları konusunda bilgilendirme mesajı gönderdi.

Araban-Gaziantep kara yolu ise sağanak nedeniyle 2 saat trafiğe kapatıldı. Yağışın hafiflemesiyle yol kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Ayrıca Dağdancık Mahallesi yolu üzerinde bulunan köprünün su altında kalması nedeniyle söz konusu mahalleye ulaşım Güllüce mahallesi üzerinden sağlanıyor.

Dolunun da etkili olduğu Araban ilçesinde bazı tarım alanları da zarar gördü. Dağdancık Mahallesi'nde Hasan Azrak'a ait 15 dönüm buğday ile 10 dönüm de biber tarlası selden zarar gördü.

Araban Kaymakamı Emin Bağlı, bölgede incelemelerde bulundu.

Araban ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de tarım alanlarındaki zararın tespiti için çalışmalara başladı. Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun da çalışmalara iştirak etti.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 08:27 Kaynak: AA
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