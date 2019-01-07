Gaziantep'te Sağanak Yağış
1 saat önce
Gaziantep'te akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur etkili oluyor.
Gaziantep
'te akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur etkili oluyor.
Günlerdir sis ve yağmurun etkili olduğu kentte bugün akşam saatlerinde karla karışık sağanak yağmur başladı. Yağmur sürücülere ve yayalara zor anlar yaşattı. Su birikintileri ve sis nedeniyle araçlar trafikte güçlükler ilerlerken, vatandaşlar ise şemsiye ile yağmurdan korunmaya çalıştı. Yağışın gece boyu sürmesi bekleniyor. - GAZİANTEP
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 08:45 Kaynak: İHA
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