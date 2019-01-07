Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Sağanak Yağış Etkili Oluyor

Gaziantep'te Sağanak Yağış Etkili Oluyor

1 saat önce

- Gaziantep'te sağanak yağış etkili oluyorGAZİANTEP - Gaziantep'te akşam saatlerinde başlayan başlayan yağmur etkili oluyor.

- Gaziantep'te sağanak yağış etkili oluyor

GAZİANTEP - Gaziantep'te akşam saatlerinde başlayan başlayan yağmur etkili oluyor.
Günlerdir sis ve yağmurların etkili olduğu kentte bugün akşam saatlerinde başlayan sağanak etkisini sürdürüyor. Karla karışık bir şekilde yağan sağanak, araç sürücülerine ve yayalara zor anlar yaşattı.
Su birikintileri ve sis nedeniyle araçlar trafikte güçlükler ilerlerken vatandaşlar ise şemsiye kullanarak yağmurdan korunmaya çalıştı.
Yağışın gece boyu sürmesi bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 09:12 Kaynak: İHA

Gaziantep, Yerel
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