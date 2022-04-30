Gaziantep'te sağanak yağış hayatı felç etti - Son Dakika
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Gaziantep'te sağanak yağış hayatı felç etti

30.04.2022 23:08

Gaziantep'te sağanak yağış hayatı felç etti Caddeler göle döndü, araçlar yolda kaldı, uçak seferleri iptal edildi Gaziantep'te etkili olan dolu ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Gaziantep'te sağanak yağış hayatı felç etti

Caddeler göle döndü, araçlar yolda kaldı, uçak seferleri iptal edildi

GAZİANTEP - Gaziantep'te etkili olan dolu ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sokaklar ve caddeleri göle çeviren yağıştan dolayı ulaşımda aksamalar yaşanırken uçak seferleri iptal edildi.

Gaziantep'te akşam saatlerinde etkili olan dolu ve sağanak yağış hayatı felç etti. Kent merkezi ve ilçelerde etkili olan yağış iftar saatinde dolu yağışı olarak başladı. Bir süre sonra dolu yerini sağanak yağışa bırakırken kısa sürede caddeler ve sokaklar göle döndü. Kent merkezindeki ana caddelerin su birikintisiyle kaplanmasından dolayı trafik durma noktasına geldi. Caddeleri birbirine bağlayan bazı kavşaklarda kalan araçlar yoğun su birikintisinden dolayı ilerleyemedi. Hayatı olumsuz etkileyen sağanak yağıştan kaynaklı kent merkezindeki rögarlar taştı. Belediye ekipleri, şiddetli yağış sonrası tıkanan rögarları açmak ve yağmur suyunu tahliye etmek için çalışma başlattı.

Gaziantep Havalimanı'ndan bu gece İstanbul ve Ankara'ya yapılması planlanan uçak seferlerinin ise yoğun yağıştan dolayı iptal edildiği öğrenildi.

Meteorolojiden baskın uyarısı

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada vatandaşlar ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda yaşanacak aksamalara karşı uyarıldı. Açıklamada yağışın yarın akşam saatlerine kadar aralıklarla etkili olacağı aktarıldı.

Gaziantep'te sağanak yağış hayatı felç etti
Gaziantep'te sağanak yağış hayatı felç etti
Gaziantep'te sağanak yağış hayatı felç etti
Gaziantep'te sağanak yağış hayatı felç etti

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te sağanak yağış hayatı felç etti - Son Dakika


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