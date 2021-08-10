Gaziantep'te sağanak yağış kazaya sebep oldu: 4 yaralı - Son Dakika

GAZİANTEP(İHA) – Gaziantep'te sağanak yağış nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Çakmak mevkiinde meydana gelen kazada yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle plakası belirlenemeyen ve sürücüsü belirlenemeyen Fiat marka otomobil ile sürücüsü belirlenemeyen 27 BSR 59 plakalı Tofaş marka otomobil savrularak yol kenarında akan kanala uçtu. Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların yardımı ile araçtan çıkarılan yaralılar, olay yerine çağırılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, Nurdağı trafik ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı. - GAZİANTEP