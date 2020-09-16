Sağlığa uygun olmayan biberler imha edildi - Son Dakika

Sağlığa uygun olmayan biberler imha edildi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yapılan denetimlerde, sağlığa uygun olmayan koşullarda depolanmış 7 bin 500 kilo biber, posa ve tohum ele geçirildi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yapılan denetimlerde, sağlığa uygun olmayan koşullarda depolanmış 7 bin 500 kilo biber, posa ve tohum ele geçirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İslahiye Belediyesi zabıta ekipleri, ilçede denetim yaptı.

Ekipler, Yeni Mahalle'deki iki ayrı depoda yaptığı kontrollerde sağlığa uygun olmayan koşullarda depolanmış 7 bin 500 kilo biber, posa ve tohum ele geçirdi.

Belediyenin iş makineleriyle kamyonlara yüklenen biberler, katı atık tesisinde zabıta kontrolünde yakılarak imha edildi.

Olayla ilgili olduğu belirtilen 2 kişiye idari para cezası uygulandı.

Sağlığa uygun olmayan biberler imha edildi

Yeni Mahalle, Gaziantep, Zabıta, Tohum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 14:45 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sağlığa uygun olmayan biberler imha edildi - Son Dakika

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