Gaziantep'te sağlık çalışanına darp güvenlik kamerasında - Son Dakika

Gaziantep'te sağlık çalışanının, hasta yakınları tarafından darbedilmesi güvenlik kameralarına yansıdı.



İddiaya göre, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kovid-19 bölümünde paramedik olarak görev yapan Eyüp Toprak, sıra yüzünden iki hasta yakınıyla tartışmaya başladı.



Tartışmanın büyümesi üzerine hasta yakınlarınca darbedilen Toprak, hastanede görevli güvenlik görevlisi ve polis ekipleri tarafından kurtarıldı.



Tedavi altına alınan ve burnunun kırıldığı tespit edilen sağlık çalışanına, doktorlar 10 günlük iş göremez raporu vermek istedi. Toprak, görevine bir an önce dönmek için rapor süresini 4 güne düşürttü.

Olayın ardından kavgaya karışan 2 zanlı ise güvenlik güçlerince gözaltına alındı.

Öte yandan, kavga, hastanedeki güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, sağlık çalışanı Toprak'ın hasta yakınlarıyla görüşmesi, ardından yaşanan tartışma ve hastane dışına da yansıyan kavga yer alıyor.

Olayı anlattı

Paramedik Eyüp Toprak, gazetecilere yaptığı açıklamada, sıra yüzünden çıkan tartışma nedeniyle hasta yakınlarınca darbedildiğini ve yumrukla burnunun 3 yerden kırıldığını söyledi.

Olayın ardından polis karakoluna gidip şüphelilerden şikayetçi olduğunu belirten Toprak, şunları kaydetti:

"Olayın ardından 4 günlük iş görmezlik raporu aldım. Daha fazlası verilecekti ama istemedim. Onlar beni bu hale getirdi ama diğer vatandaşların belki bana ihtiyaçları var. 5 aydır ailemden uzağım, hastalara yardımcı oluyorum. Yaşadıklarıma rağmen pazartesi görevimin başında olacağım. Tüm hastalar için burada savaşacağım."