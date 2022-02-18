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Gaziantep'te sağlık ocağından hırsızlık yapan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Gaziantep'te sağlık ocağından hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

18.02.2022 11:13
Gaziantep'te sağlık ocağından hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde sağlık ocağından hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde sağlık ocağından hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

Ünaldı Mahallesi Demokrasi Bulvarı'nda 31 Numaralı Aile Sağlığı Merkezinde 4 ve 13 Şubat'ta yaşanan hırsızlıklarla ilgili gözaltına alınan M.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bu arada, zanlının, sağlık ocağından çaldığı malzemelerle sokakta yürümesi güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Sağlık ocağından 4 ve 13 Şubat'ta 2 bilgisayar monitörü, buzdolabına ait 1 motor, 2 klima iç ünitesi ve çeşitli tıbbi malzemelerin çalınması üzerine zanlı M.A. 16 Ocak'ta gözaltına alınmıştı.

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Gaziantep, Demokrasi, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te sağlık ocağından hırsızlık yapan zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te sağlık ocağından hırsızlık yapan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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