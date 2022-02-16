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Gaziantep'te sağlık ocağından hırsızlıkla ilgili çalışma başlatıldı - Son Dakika

Gaziantep'te sağlık ocağından hırsızlıkla ilgili çalışma başlatıldı

16.02.2022 13:21
Gaziantep'te sağlık ocağından hırsızlıkla ilgili çalışma başlatıldı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde sağlık ocağından hırsızlıkla ilgili çalışma başlatıldı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde sağlık ocağından hırsızlıkla ilgili çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Ünaldı Mahallesi Demokrasi Bulvarı'ndaki 31. Nolu Aile Sağlığı Merkezi'ne gece saatlerinde giren kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin merkezdeki elektronik malzeme ve bazı tıbbi cihazları çaldığı belirlendi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı, ilgililerin ifadesine başvurdu.

Ekiplerin zanlıların yakalanması ve olayın aydınlatılmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Gaziantep'te sağlık ocağından hırsızlıkla ilgili çalışma başlatıldı
Gaziantep'te sağlık ocağından hırsızlıkla ilgili çalışma başlatıldı

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Gaziantep, Demokrasi, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te sağlık ocağından hırsızlıkla ilgili çalışma başlatıldı - Son Dakika


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