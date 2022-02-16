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Gaziantep'te sağlık ocağından hırsızlıktan 1 kişi yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'te sağlık ocağından hırsızlıktan 1 kişi yakalandı

16.02.2022 20:37
Gaziantep'te sağlık ocağından hırsızlıktan 1 kişi yakalandı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde sağlık ocağından hırsızlıkla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde sağlık ocağından hırsızlıkla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ünaldı Mahallesi Demokrasi Bulvarı'ndaki 31. Nolu Aile Sağlığı Merkezine gece saatlerinde giren kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin merkezdeki elektronik malzeme ve bazı tıbbi cihazları çaldığı belirlendi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı, ilgililerin ifadesine başvurdu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, söz konusu sağlık merkezinde 4 ve 13 Şubat'ta 2 hırsızlık meydana geldi. Bu olaylarda 2 bilgisayar monitörü, 1 buzdolabına ait motor, 2 klima iç ünitesi ve çeşitli tıbbi malzemelerin çalındığı tespit edildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan M.A. ile ilgili yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep'te sağlık ocağından hırsızlıktan 1 kişi yakalandı
Gaziantep'te sağlık ocağından hırsızlıktan 1 kişi yakalandı

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Gaziantep, Demokrasi, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te sağlık ocağından hırsızlıktan 1 kişi yakalandı - Son Dakika


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