Gaziantep'te sağlıkçılardan vatandaşa alkışlı teşekkür - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'te sağlıkçılardan vatandaşa alkışlı teşekkür - Son Dakika

Gaziantep'te sağlıkçılardan vatandaşa alkışlı teşekkür

6 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısının ardından, Türkiye'nin dört bir yanında balkonlara ve pencerelere çıkarak sağlıkçılara alkışla destek olan vatandaşlara, Gaziantep'teki sağlıkçılar da alkışla teşekkür etti.

Gaziantep'te sağlıkçılardan vatandaşa alkışlı teşekkür, System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısının ardından, Türkiye'nin dört bir yanında balkonlara ve pencerelere çıkarak sağlıkçılara alkışla destek olan vatandaşlara, Gaziantep'teki sağlıkçılar da alkışla teşekkür etti.


Dünyanın pek çok noktası ile Türkiye'yi de etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle gece gündüz hastalık riskini göze alarak çalışmak zorunda kalan sağlık personeline gelen alkış desteğine sağlıkçılar da aynı şekilde cevap verdi.


Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı'nda çalışan sağlıkçılar kendilerine verilen destek karşısında çok duygulandıklarını dile getirerek vatandaşlara teşekkür etti. Arkadaşları adına açıklama yapan sağlıkçılardan biri, "Vatandaşlarımıza dün bizi motive edecek alkışları için teşekkür ediyoruz. Bizler de sizlere bir alkış borçluyuz. Acilleri gereksiz meşgul etmediğiniz için, Sağlık Bakanlığının tüm önerilerine uyduğunuz için ve kendinizden sonra bizi de korumaya çalıştığınız için hepinize teşekkür ediyoruz. Bizler de sizleri alkışlıyoruz" dedi.


Konuşmanın ardından alanda bulunan sağlıkçılar, kendilerine destek olan vatandaşlara alkışla teşekkür etti. - GAZİANTEP

fahrettin koca, Gaziantep, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 03:42 Kaynak: İHA

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