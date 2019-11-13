Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi 161 öğrenciyi umreye gönderecek

Gaziantep'in merkez Şahinbey Belediyesi tarafından başlatılan proje kapsamında bu yıl 161 lise öğrencisinin umreye gönderilmesi amacıyla protokol imzalandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gaziantep Valiliği, Şahinbey Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Müftülüğü arasında 161 öğrencinin umreye gönderilmesi için protokol yapıldı.

Proje kapsamında lise 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıf öğrencileri, Şahinbey Belediyesi tarafından dağıtılacak kitap üzerinden sınava tabi tutulacak. Düzenlenen sınav sonrasında her okulun birinci, ikinci ve üçüncüleri umreye gitmeye hak kazanacak.

Vali Davut Gül, imza törenindeki konuşmasında, çocukların kitap okudukça ailelerine, şehrine ve ülkesine faydalı olacağını belirtti.

Şahinbey Belediyesinin 4 yıldır bu proje yolu ile öğrencileri umreye gönderdiğini kaydeden Gül, özellikle gençlerin umreye gitmesinin önemine değindi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da öğrencileri kitap okumaya teşvik etmek istediklerini belirtti.

Bunun için yaklaşık 4 yıldır her ay kitap dağıttıklarını aktaran Tahmazoğlu, şunları kaydetti:

"Dağıttığımız kitaplardan sınav yaparak dereceye giren öğrencilerimizi umreye gönderiyoruz. Şu ana kadar dağıttığımız kitap sayısı 4 milyonu aştı. Dağıtımlarımız devam ediyor. Bu ay dağıtacağımız kitap neticesinde dereceye giren 161 öğrencimizi sömestir tatilinde umreye göndereceğiz. Daha önceki çalışmalarda 360 öğrencimizi umreye, 150 öğrencimizi de Bosna Hersek'e göndermiştik. Yine bu tür projelerle öğrencilerimize umre ve yurt dışı ziyaret olanakları sunacağız."