Belediye olarak üniversite öğrencilerine katkı sağlamak istediklerini aktaran Tahmazoğlu, "Bu sene üniversiteyi kazanan öğrencilerimize tam 3 bin lira destek sağlıyoruz. Şahinbey ilçesinde ikamet edip üniversiteyi kazanan öğrencilerimize ihtiyaçları doğrultusunda hazırladığımız destek hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Şahinbey Belediyesi, Gaziantep, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te üniversiteyi kazanan öğrencilere 3 bin lira destek - Son Dakika

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