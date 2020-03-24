Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi de koronavirüsle mücadele eden personele maddi destek kararı aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi de koronavirüsle mücadele eden personele maddi destek kararı aldı - Son Dakika

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi de koronavirüsle mücadele eden personele maddi destek kararı aldı

6 saat önce

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, koronavirüsle mücadele çerçevesinde sahada büyük bir fedakarlıkla çalışan personelimize 1500 lira ikramiye verme kararı aldıklarını bildirdi.

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi de koronavirüsle mücadele eden personele maddi destek kararı aldı, System.String[]

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, koronavirüsle mücadele çerçevesinde sahada büyük bir fedakarlıkla çalışan personelimize 1500 lira ikramiye verme kararı aldıklarını bildirdi.

Tahmazoğlu, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirlerde personelin büyük bir özveriyle görev yaptığını belirtti.

Dünyayı saran salgına karşı ülkenin her yerinde olduğu gibi Şahinbey ilçesinde de tüm imkanları seferber ettiklerini vurgulayan Tahmazoğlu, şunları aktardı:

"Koronavirüsle mücadele çerçevesinde sahada büyük bir fedakarlıkla çalışan personellerimize 1500 lira ikramiye verme kararı aldık. Onların ortaya koymuş olduğu bu fedakarlığın karşılığı değil ancak çalışma arkadaşlarımıza moral kaynağı olacaktır. İnşallah biran önce bu zorlu süreci atlatarak normal hayata döneriz."

Tahmazoğlu ayrıca, vatandaşlardan evlerinden çıkmayarak görevlilerin işlerini kolaylaştırmalarını talep etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirlerde görev yapan personele aylık bin lira destek vereceklerini açıklamıştı.

Koronavirüs, Gaziantep, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 02:14 Kaynak: AA

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