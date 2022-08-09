Gaziantep'e 40 bin metrekarelik millet kütüphanesi yapılıyor - Son Dakika
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Gaziantep'e 40 bin metrekarelik millet kütüphanesi yapılıyor

09.08.2022 18:36
Gaziantep'e 40 bin metrekarelik millet kütüphanesi yapılıyor

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesince 40 bin metrekarelik inşaat alanına sahip, millet kütüphanesi kuruluyor.

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesince 40 bin metrekarelik inşaat alanına sahip, millet kütüphanesi kuruluyor.

Akkent Mahallesi'ndeki çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin en büyük ikinci kütüphanesinin Şahinbey'e yapılacağını bildirdi.

Yapılacak kütüphanenin önemli imkanlara sahip olacağını anlatan Tahmazoğlu, şunları kaydetti:

"Kütüphanemizde grup çalışma salonları, çocuk kütüphanesi, engelsiz yaşam kütüphanesi, yemekhane ve kafeterya olacak. Bu mekanda ücretsiz internet hizmeti de olacak ve merkez 24 saat açık olacak. Mimarisiyle, içindeki fonksiyonlarıyla 40 bin metrekare inşaat alanına sahip olacak. Kütüphanemiz, şehrimizin önemli bir ihtiyacını karşılayacağı gibi simge mimari yapılarından biri olacak."

Tahmazoğlu, gelecek nesillerin iyi yetişmesi için eğitimi önemsediklerini vurgulayarak bu bilinçle kadar gençlere 12 milyondan fazla kitap dağıttıklarını belirtti.

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Kaynak: AA

Gaziantep, Şahinbey, Akkent, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'e 40 bin metrekarelik millet kütüphanesi yapılıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Gaziantep'e 40 bin metrekarelik millet kütüphanesi yapılıyor - Son Dakika
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