Gaziantep'te Şahinbey'in evi restore ediliyor

Gaziantepte, kurtuluş mücadelesinin sembol isimlerinden olan "Şahinbey" lakaplı Mehmet Sait'in evi restore ediliyor.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Mehmet Sait'in Gaziantep için çok değerli bir isim olduğunu belirterek, anılarının kendi evinde yaşayacağını belirtti.

Şahinbey'in, Kurtuluş Savaşı'nda büyük bir kahramanlık göstererek, Fransızlara karşı mücadele ettiğini anımsatan Tahmazoğlu, şunları kaydetti:

"Belediye olarak Şahinbey'in doğduğu evi kamulaştırdık. Restorasyon çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. 2020 yılı Şahinbey'imizin şehadetinin 100. yılı ve kahramanımızın evinde onun ismini yaşatarak, Şahinbey Anı evi olarak açacağız. Mehmet Sait'in neler yaşadığını, bu evdeki hatıralarını ve hayatını gelecek nesillerimize aktarmış olacağız. Şu anda çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. 2020 yılının Ocak ayı içerisinde çalışmaları tamamlayıp açılışını gerçekleştirmeyi hedefliyoruz."