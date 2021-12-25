Gaziantep'te sahipsiz pitbull paniği - Son Dakika

Gaziantep'te sahipsiz pitbull paniği

Küçük Asiye'ye saldırının şokunu yaşayan Gaziantep'te sahipsiz pitpull vatandaşları ayağa kaldırdı

Sahipsiz pitbull köpek koruma altına alındı

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir otomobilden atıldığı iddia edilen pitbull cinsi köpek, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından alınarak Gaziantep Hayvanat Bahçesine götürüldü.

Gaziantep'te bir otomobilden sokağa atıldığı iddia edilen pitbull cinsi sahipsiz bir köpeğe ekipler sahip çıktı. Pitbull cinsi bir köpeğin tasmasız bir şekilde Şahinbey ilçesine bağlı Kızılhisar Mahallesi'nde yol kenarında dolaştığını gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Ekipleri sevk edildi. Köpeği barınağa götürmek için olay yerine giden ekipler, köpeğin yola bir araçtan atıldığı bilgisine ulaştı. Yoldan geçen bir hayvan sever köpeği mama vererek beslerken sahipsiz köpek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Ekipleri tarafından Gaziantep Hayvanat Bahçesine götürüldü.

Pitbull cinsi köpek barınakta koruma altına alındı.