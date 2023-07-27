Gaziantep'te şahsın otluk alanı yakma anları güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep'te şahsın otluk alanı yakma anları güvenlik kamerasına yansıdı

27.07.2023 19:07

Gaziantep'te, fabrikaların yoğun olarak bulunduğu bir noktada yol kenarındaki otluk alanı ateşe vererek örtü yangınına neden olan 3 şahıstan 1'i hakkında yasal işlem başlatıldı. Şüpheli şahsın, otluk alanı yakma anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Gaziantep'te şahsın otluk alanı yakma anları güvenlik kamerasına yansıdıGaziantep'te örtü yangınına neden olan şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı
GAZİANTEP - Gaziantep'te, fabrikaların yoğun olarak bulunduğu bir noktada yol kenarındaki otluk alanı ateşe vererek örtü yangınına neden olan 3 şahıstan 1'i hakkında yasal işlem başlatıldı. Şüpheli şahsın, otluk alanı yakma anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Türkiye genelinde pek çok noktada orman yangınlarıyla mücadele edilirken, Gaziantep'te fabrikaların yoğun olarak bulunduğu bir noktada yol kenarındaki otluk alanları ateşe verdiği iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheli şahısların, otluk alanı yakma anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden otluk alanı yaktığı belirlenen C.Y. isimli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.Emniyetten konu ile ilgili açıklamaKonu ile ilgili Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise, "Şüpheli şahısların, otluk alanı yakma anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. "Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce yürütülen çalışmalarda 25.07.2023 tarihinde 4. Organize Sanayi Bölgesi otoban kenarında meydana gelen örtü yangını olayının şüphelisi 3 şahıs yakalanmış, yangını çıkardığı tespit edilen C.Y. isimli şüpheli hakkında Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması suçundan yasal işlem başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te şahsın otluk alanı yakma anları güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika


Son Dakika
20:38 Martin Skrtel'in Profilinde Hala Türk Bayrağı Var
20:34 Yıldız futbolcu ülkemize hayran! Türkiye'den gitti ama profilinde hala Türk bayrağı var
20:00 Yunanistan'da yangınlar devam ediyor: Askeri mühimmat deposunda patlama
19:56 Yangınlarla mücadele eden Yunanistan'da büyük patlama! Mühimmat deposu havaya uçtu
19:52 Beşiktaş-Tirana maçının ilk 11'leri açıklandı! İki önemli isim kadroda yer almadı
19:47 Canlı anlatım! Beşiktaş-Tirana maçında tempo yüksek
19:49 Wagner lideri Prigojin darbe girişiminin ardından ilk kez Rusya'da görüntülendi
19:45 Putin'e baş kaldıran Wagner liderinden haber var! Görüntülendiği yer tartışmaları alevlendirecek
19:39 Hollanda'da içinde binlerce otomobilin bulunduğu kargo gemisinde yangın sürüyor! Hala kontrol altına alınamadı
19:35 İçinde binlerce otomobilin bulunduğu gemi 2 gündür cayır cayır yanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2023 21:18:57. #1.11#
SON DAKİKA: Gaziantep'te şahsın otluk alanı yakma anları güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement