Gaziantep'te şahsın otluk alanı yakma anları güvenlik kamerasına yansıdı

Gaziantep'te şahsın otluk alanı yakma anları güvenlik kamerasına yansıdıGaziantep'te örtü yangınına neden olan şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı

GAZİANTEP - Gaziantep'te, fabrikaların yoğun olarak bulunduğu bir noktada yol kenarındaki otluk alanı ateşe vererek örtü yangınına neden olan 3 şahıstan 1'i hakkında yasal işlem başlatıldı. Şüpheli şahsın, otluk alanı yakma anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Türkiye genelinde pek çok noktada orman yangınlarıyla mücadele edilirken, Gaziantep'te fabrikaların yoğun olarak bulunduğu bir noktada yol kenarındaki otluk alanları ateşe verdiği iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheli şahısların, otluk alanı yakma anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden otluk alanı yaktığı belirlenen C.Y. isimli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.Emniyetten konu ile ilgili açıklamaKonu ile ilgili Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise, "Şüpheli şahısların, otluk alanı yakma anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. "Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce yürütülen çalışmalarda 25.07.2023 tarihinde 4. Organize Sanayi Bölgesi otoban kenarında meydana gelen örtü yangını olayının şüphelisi 3 şahıs yakalanmış, yangını çıkardığı tespit edilen C.Y. isimli şüpheli hakkında Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması suçundan yasal işlem başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.