Gaziantep'te sahte alkol operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te sahte alkol operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

Gaziantep'te sahte alkol operasyonu: 3 gözaltı

6 saat önce

Gaziantep'te yılbaşı öncesi denetimlerini arttıran polis, büfelere sahte içki operasyonu düzenledi.

Gaziantep'te sahte alkol operasyonu: 3 gözaltı, System.String[]

Gaziantep'te yılbaşı öncesi denetimlerini arttıran polis, büfelere sahte içki operasyonu düzenledi. Operasyonda 13 şişe sahte alkol ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.


Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yılbaşı etkinlikleri öncesi kaçak-sahte içki satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon yaptı. Kent merkezinde 10, Nizip ilçesinde de 3 olmak üzere 13 büfeye eş zamanlı baskın yapan ekipler, iş yerlerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda 13 şişe sahte alkol, 2 gram esrar, bin 770 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında 5607 SKM kapsamında adli işlemler başlatıldı. - GAZİANTEP

Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 10:09 Kaynak: İHA
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