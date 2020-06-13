Gaziantep'te sahte alkol ve kaçak cep telefonu operasyonu - Son Dakika

Gaziantep'te sahte alkol ve kaçak cep telefonu operasyonu

Bin 353 şişe sahte alkol, 30 litre dökme alkol ve 60 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

GAZİANTEP - Gaziantep'te yapılan sahte alkol ve kaçak cep telefonu operasyonunda toplam bin 353 şişe sahte alkol, 30 litre dökme alkol ve 60 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerle ilgili olarak 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin çeşitli noktalarında kaçakçılara yönelik operasyon yaptı. Operasyon kapsamında, Şehitkamil ilçesi 1. Organize Sanayi Bölgesi kavşağında durdurulan bir araçta ve bir ikamette arama yapıldı. Aramalarda 60 tane gümrük kaçağı cep telefonu ve 100 tane cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

Sahte ve kaçak alkol operasyonu

Ekiplerin, Şahinbey ilçesi Kıbrıs Mahallesi'nde bir iş yerinde yaptığı aramalarda 99 şişe sahte alkol ve 30 litre dökme alkol, Şahinbey ilçesi Binevler Mahallesi'nde bir iş yeri ile bir depoda yaptığı aramalarda ise bin 254 şişe sahte alkol ele geçirildi.

Ekiplerin yaptığı operasyonlar sonucu toplam bin 353 şişe sahte alkol, 30 litre dökme alkol, 60 adet gümrük kaçağı cep telefonu ve 100 tane gümrük kaçağı cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

Olaylarla ilgili olarak gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs hakkında yasal işlemlere başlandığı belirtildi.