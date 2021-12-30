Gaziantep'te sahte alkol ve uyuşturucu operasyonunda 29 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'te yılbaşı öncesi düzenlenen sahte alkol ve uyuşturucu operasyonunda 29 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesi kaçakçılık olayları ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında kentin kırsal alanlarında operasyon gerçekleştirdi.

Birçok adreste arama yapan ekipler, 195 litre kaçak alkol, 10 litre etil alkol, 5 şişe anason, bir damıtma düzeneği, 42 gram sentetik uyuşturucu ve çok miktarda kaçak sigara, enerji içeceği, bitkisel kapsül, cinsel uyarıcı özellikle olduğu belirtilen çikolata ürünleri ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 29 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.