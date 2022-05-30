Bomba düzeneği ile saldırı girişiminde bulunan şahsın ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika
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Bomba düzeneği ile saldırı girişiminde bulunan şahsın ifadesi ortaya çıktı

30.05.2022 15:06

Bomba düzeneği ile saldırı girişiminde bulunan şahsın ifadesi ortaya çıktı Ailevi sorunları olduğu için sahte bomba düzeneği ile saldırı girişiminde bulunmuş Saldırgan Ümit Koçyiğit: "Amacım korku, panik oluşturmak değildi, ailevi sorunlarım ve eşimden boşandığım için yetkililere sesimi...

Bomba düzeneği ile saldırı girişiminde bulunan şahsın ifadesi ortaya çıktı

Ailevi sorunları olduğu için sahte bomba düzeneği ile saldırı girişiminde bulunmuş

Saldırgan Ümit Koçyiğit:

"Amacım korku, panik oluşturmak değildi, ailevi sorunlarım ve eşimden boşandığım için yetkililere sesimi duyurmaya çalıştım"

GAZİANTEP - Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önüne sahte canlı bomba düzeneğiyle gelerek korku dolu anlara neden olan ve polisler tarafından vurularak etkisiz hale getirilen Ümit Koçyiğit isimli şahsın ilk ifadesi ortaya çıktı. Saldırgan ilk ifadesinde, ailevi sorunları olduğu için sahte bomba düzeneği ile saldırı girişiminde bulunduğunu iddia etmesi ise dikkat çekti.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü binası önüne 26 Mayıs 2022 Perşembe günü saat 17.10 sıralarında gelerek üzerinde bomba olduğunu söyleyen ve polisler tarafından vurularak etkisiz hale getirilen Ümit Koçyiğit isimli saldırgan şahsın ifadesi ortaya çıktı. Dört gündür hastanede tedavisi devam eden ve tamamlanan tedavisinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen Ümit Koçyiğit isimli saldırgan, ilk ifadesinde "Amacım korku ya da panik oluşturmak değildi, ailevi sorunlarım ve eşimden boşandığım için yetkililere sesimi duyurmaya çalıştım" dedi.

Ailevi sorunları olduğu için sahte bomba düzeneği ile saldırı girişiminde bulunmuş!

Gaziantep emniyeti önüne gelerek sahte bomba düzeneği ile saldırı girişiminde bulunan saldırganın, hırsızlık, yaralama ve uyuşturucu kullanma gibi pek çok suçtan 20 adet adli kaydı ortaya çıkmış ve psikolojik tedavi gördüğü belirlenmişti. Tedavisinin ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan Ümit Koçyiğit isimli şahıs, olayla ilgili ifadesinde, "Amacım korku ya da panik oluşturmak değildi. Ailevi sorunlarım vardı. Eşimden boşandığım için yetkililere sesimi duyurmaya çalışıyordum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmayı talep ederim" dedi.

Saldırgan tutuklandı

Saldırganın ifadesini ve savunmasını dinleyen hakimlik, şüpheli şahsı, "Tanık beyanları, olay yeri incelemesi ve bomba düzeneğine benzer bir mekanizma bulundurmasından dolayı halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit' suçlarından tutuklayarak cezaevine gönderdi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Bomba düzeneği ile saldırı girişiminde bulunan şahsın ifadesi ortaya çıktı
Bomba düzeneği ile saldırı girişiminde bulunan şahsın ifadesi ortaya çıktı
Bomba düzeneği ile saldırı girişiminde bulunan şahsın ifadesi ortaya çıktı
Bomba düzeneği ile saldırı girişiminde bulunan şahsın ifadesi ortaya çıktı
Bomba düzeneği ile saldırı girişiminde bulunan şahsın ifadesi ortaya çıktı
Bomba düzeneği ile saldırı girişiminde bulunan şahsın ifadesi ortaya çıktı

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Bomba düzeneği ile saldırı girişiminde bulunan şahsın ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika


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