Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Sahte Deterjan Operasyonu

Gaziantep'te Sahte Deterjan Operasyonu

1 saat önce

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 20 ton sahte deterjan ve temizlik malzemesi ele geçirildi.

Gaziantep'te Sahte Deterjan Operasyonu, System.String[]
Gaziantep'in Nizip ilçesinde 20 ton sahte deterjan ve temizlik malzemesi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gaziantep- Şanlıurfa otoyolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine K.E. yönetimindeki kamyonu durdurdu.

Araçtaki deterjan ve temizlik malzemelerini inceleyen ekipler, çeşitli markalara ait 20 ton ürünün sahte olduğunu belirledi.

Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:16 Kaynak: AA

Şanlıurfa, Nizip, Gaziantep, Güncel
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