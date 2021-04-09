Gaziantep'te sahte dolar ile cep telefonu alan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'te bir iş yerine sahte dolar ile cep telefonu satın almak isteyen şüpheli, suç üstü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, kent merkezinde bir işyerine sahte dolar vererek alış veriş yapan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüpheliyi yine sahte dolar ile 4 cep telefonu daha almak isterken suç üstü yakaladı.

Olay ile ilgili yapılan araştırmaların devamında sahte parayı temin ettiği bir diğer şüpheli de tespit edildi.

Her iki şüphelinin işyeri ve ikametlerinde yapılan aramada bir miktar sahte dolar ile suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ve cep telefonu ele geçirildi. Söz konusu telefonun sahibi tespit edilerek teslim edildi.

Ele geçirilen sahte 5100 doları ile suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar paraya el konularak 2 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.