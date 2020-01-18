Gaziantep'te sahte evlilik operasyonunda 6 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te sahte evlilik operasyonunda 6 kişi tutuklandı - Son Dakika

Gaziantep'te sahte evlilik operasyonunda 6 kişi tutuklandı

19 dakika önce

Gaziantep'te 22 Türk vatandaşını haberleri olmadan yabancı uyruklularla evlendirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep'te sahte evlilik operasyonunda 6 kişi tutuklandı, System.String[]

Gaziantep'te 22 Türk vatandaşını haberleri olmadan yabancı uyruklularla evlendirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 22 Türk vatandaşı şahsın kendi bilgileri dışında yabancı uyruklu şahıslarla eski tarihlerde Suriye'de evlilik yapmış gibi gösterilip, bu evliliklerinin Nüfus Müdürlüklerince onaylanmasını sağlayan 14 şüpheliyi gözaltına almıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 14 zanlı adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan 14 şüpheliden 6'sı tutuklanırken, 4 şahıs serbest, 4 zanlı da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - GAZİANTEP

Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 11:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Arap basınından Libya iddiası: Türk özel harekat birimleri Trablus'ta
Usta oyuncu Ahmet Mekin kanser hastası eşinin başından ayrılmıyor Sabiha Gökçen'in modern uyku kabinleri Türkiye karşıtı olan General Hafter'in sözcüsü, Türkiye'yi tehdit etti: Türk askerinin sonu gelecek

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2020 11:31:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantep'te sahte evlilik operasyonunda 6 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]