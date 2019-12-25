Gaziantep'te sahte içki imalatı yapılan eve operasyon - Son Dakika
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Gaziantep'te sahte içki imalatı yapılan eve operasyon

6 saat önce

Gaziantep'te sahte içki imalatı yapılan eve düzenlenen operasyonda 50 şişe sahte rakı, 12 litre sahte votka, viski ve çok sayıda üretim malzemesi ele geçirildi.

Gaziantep'te sahte içki imalatı yapılan eve operasyon, System.String[]

Gaziantep'te sahte içki imalatı yapılan eve düzenlenen operasyonda 50 şişe sahte rakı, 12 litre sahte votka, viski ve çok sayıda üretim malzemesi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan istihbarat çalışması sonucunda merkez Şahinbey ilçesinde Geylani Mahallesi'ndeki bir evde sahte alkol satışı ve imalatı yapıldığını belirledi.

Bu adrese operasyon düzenleyen ekipler, 50 şişe sahte rakı, 12 litre sahte votka ve viski ele geçirdi.

Operasyonda ayrıca 10 litre pet şişe içerisinde içki yapımında kullanılan kimyasal madde, içki imalatında kullanılan çeşitli malzemeler ile 514 içki şişesi etiketi, 1955 sahte içki şişesi kapağı, 1030 viski şişesi sahte kapak üstü etiketi ve 250 çeşitli markalarda boş içki şişesi bulundu.

Olayla ilgili firari M.S'yi arama çalışmalarının sürdüğü, şüphelinin ele geçirilen sahte içkileri yılbaşı öncesinde piyasaya sürmeyi planladığı öğrenildi.

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 11:12 Kaynak: AA
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