Gaziantep'te kaçak içki operasyonu : 13 gözaltı - Son Dakika

Gaziantep'te kaçak içki operasyonu : 13 gözaltı

Bin 500 litre etil alkol ele geçirildi

3 bin sahte alkol ele geçirildi

GAZİANTEP - Gaziantep'te kaçak ve sahte alkol imalatı yapan 19 adrese operasyon düzenlendi. Kaçak içki üretimi yapan 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan operasyonlarla Bin 500 litre etil alkol ve 3 bin adet sahte içki ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak ve sahte alkol üretimi yapan 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Kaçak ve sahte üretimi yapan 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler ayrıca yaptıkları operasyonlarda bin 500 litre etil alkol, 3 bin adet sahte içki, 11 bin 250 adet içki etiketi, 5 bin adet kapak kapüşonu, 2 bin adet kapak, 884 adet boş şişe, 300 litre dökme alkol, 1 litre anason aroması, 7 litre viski aroması, 5 litre eritilmiş şeker, 1 adet pompalı tüfek, 8 adet pompalı tüfeğe ait kartuş ele geçirdi.

Olayla ilgili yakalanan 13 şüphelinin yasal işlemleri devam ediyor.