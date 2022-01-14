Üye Girişi
Gaziantep'te sahte içki operasyonu - Son Dakika

Gaziantep'te sahte içki operasyonu

14.01.2022 09:48
Gaziantep'te sahte içki operasyonu

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 8 litre sahte içki, 30 litre içki imalatında kullanılan madde ele geçirildi.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 8 litre sahte içki, 30 litre içki imalatında kullanılan madde ele geçirildi.

Şehitkamil Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üzerinde yaptığı aramada 2 şişe sahte içki ele geçirdi. Şahsın ifadelerinin ardından içkiyi aldığı yere baskın düzenleyen ekipler, iş yerindeki aramada, 30 litre içki imalatında kullanılan madde ile 8 litre sahte içki ele geçirildi.

Ekipler operasyonda 2 kişiyi gözaltına alarak, hakkında yasal işlem başlattı. - GAZİANTEP

YORUMLAR
500

Emniyet Müdürlüğü, Şehitkamil, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te sahte içki operasyonu - Son Dakika


Ataşehir'de yaşayanlara güzel haber! 6 mahallenin imar planları kabul edildi Ataşehir'de yaşayanlara güzel haber! 6 mahallenin imar planları kabul edildi         
09:42
45'lik Gülşen, bu sefer de cesur yırtmaç detaylı elbisesiyle "devam" dedi 45'lik Gülşen, bu sefer de cesur yırtmaç detaylı elbisesiyle "devam" dedi         
09:29
GoHomeBurakElmas" etiketi dünya gündeminde birinci sıraya oturdu! Galatasaray taraftarı "git" diyor GoHomeBurakElmas" etiketi dünya gündeminde birinci sıraya oturdu! Galatasaray taraftarı "git" diyor         
09:09
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı talep etti, Enes Kara'nın intihar videosuna yayın yasağı getirildi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı talep etti, Enes Kara'nın intihar videosuna yayın yasağı getirildi         
08:17
İspanyol taraftarlar çılgına döndü! Barcelona-Anadolu Efes maçına Ergin Ataman'ın o hareketi damga vurdu İspanyol taraftarlar çılgına döndü! Barcelona-Anadolu Efes maçına Ergin Ataman'ın o hareketi damga vurdu         
07:50
Evinde başından vurulmuş halde bulunan kadın kurtarılamadı Evinde başından vurulmuş halde bulunan kadın kurtarılamadı         
22:21
Son Dakika: Türkiye'de 13 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 153 kişi vefat etti, 75 bin 564 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 13 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 153 kişi vefat etti, 75 bin 564 yeni vaka tespit edildi         
19:56
Hatanın bedelini İstanbullular ödeyecek! Suda 5 yıldır eksik yazılan KDV'ler yeni faturalara yansıtılacak Hatanın bedelini İstanbullular ödeyecek! Suda 5 yıldır eksik yazılan KDV'ler yeni faturalara yansıtılacak         
17:51
Aleyna'nın not yazarak ölümünden sorumlu tuttuğu iş insanı 3 suçtan yargılanacak Aleyna'nın not yazarak ölümünden sorumlu tuttuğu iş insanı 3 suçtan yargılanacak         
17:26
Köfteci minibüsünü kundakladılar! Kredi çekerek aldığı ekmek teknesi küle dönen kadın isyan etti Köfteci minibüsünü kundakladılar! Kredi çekerek aldığı ekmek teknesi küle dönen kadın isyan etti         
16:00
Öpüşme çıkışıyla konuşulan Alişan, Cennet Mahallesi'ndeki yatak sahnesini anlattı: Öpüyormuş gibi yaptım Öpüşme çıkışıyla konuşulan Alişan, Cennet Mahallesi'ndeki yatak sahnesini anlattı: Öpüyormuş gibi yaptım         
15:59
Merkez Bankası rezervleri bir haftada 1,6 milyar dolar azaldı Merkez Bankası rezervleri bir haftada 1,6 milyar dolar azaldı         
15:41
Sarı kırmızılıların yeni tercümanı Marc Gonzalo Martinez kriz çıkarttı! Taraftardan "Görevine son verin" çağrısı Sarı kırmızılıların yeni tercümanı Marc Gonzalo Martinez kriz çıkarttı! Taraftardan "Görevine son verin" çağrısı         
15:40
Komşusuna yardım etmek isteyen vatandaşın acı sonu! Elektrik akımıyla feci şekilde can verdi Komşusuna yardım etmek isteyen vatandaşın acı sonu! Elektrik akımıyla feci şekilde can verdi         
14:48
Cumhurbaşkanı "Daha adaylarının kim olduğu belli değil" demişti! Kılıçdaroğlu: Önce o sandığı getiriyorum Bay Kemal desin! Cumhurbaşkanı "Daha adaylarının kim olduğu belli değil" demişti! Kılıçdaroğlu: Önce o sandığı getiriyorum Bay Kemal desin!         
14:17
Dünya diken üstünde! Omicron varyantının neden çok büyük bir tehdit? İşte bilim insanlarının dikkat çektiği 6 madde Dünya diken üstünde! Omicron varyantının neden çok büyük bir tehdit? İşte bilim insanlarının dikkat çektiği 6 madde         
13:36
Yatağında cansız bulunmuştu! Minik Ayşenur'un ölümündeki dede detayı, Yörük kızı Müslüme'yi hatırlattı Yatağında cansız bulunmuştu! Minik Ayşenur'un ölümündeki dede detayı, Yörük kızı Müslüme'yi hatırlattı         
12:54

Son Dakika Haberleri
09:42 Ataşehir'de yaşayanlara güzel haber! 6 mahallenin imar planları kabul edildi
09:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan neden Öcalan dedi? İmralı'dan yeni mektup mu geliyor?
09:29 45'lik Gülşen, bu sefer de cesur yırtmaç detaylı elbisesiyle "devam" dedi
09:27 "Millet İttifakı tıkandı" dedi, Davutoğlu, iki lidere yeni ittifak tasarımı önerdi!
09:09 Akrabalarının HES koduyla yolculuk yapan koronavirüslü karı-koca yakayı ele verdi: Yanlış yaptığımı biliyorum
09:08 GoHomeBurakElmas" etiketi dünya gündeminde birinci sıraya oturdu! Galatasaray taraftarı "git" diyor
09:06 En çok hangi renk maske takan erkekler çekici bulunuyor? Çekicilik kriterleri de değişti!
08:42 Altın ne kadar oldu? 14 Ocak 2022 gram, çeyrek, yarım altın fiyatları
08:38 Dolar, Euro, Sterlin'de son durum! 14 Ocak 2022 döviz kurları!
08:30 Türklerin Almanya'ya giriş şartları değişti: Turkovac'a vize yok
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2022 09:54:41. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziantep'te sahte içki operasyonu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement