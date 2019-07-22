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Gaziantep'te sahte içki operasyonu

1 saat önce

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince sahte içki üretilen iş yerlerine operasyon düzenledi.

Gaziantep'te sahte içki operasyonu, System.String[]
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince sahte içki üretilen iş yerlerine operasyon düzenledi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, Şehitkamil ilçesinde sahte içki yapmak için kaçak olarak içki aromaları üretildiği istihbaratı üzerine iki iş yerine operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda 25 litre etil alkol, 5 bin 531 şişe içki aroması, 52 kilo meşe cipsi, 32 kilo anason tohumu, 142 kilo aktif karbon, 23 bin 30 adet şişe kapağı, 2,30 kilo içki mayası, 500 adet boş şişe, 75 adet turnasol kağıdı, 9 adet hassas terazi, 1 adet şeker konstrasyonu ölçen cihaz, 15 bin 938 adet etiket, 18 adet PH sıvıölçer, 304,5 kilo içki aroması, 2 bin adet cam tüp, 1 adet sıvı dolum makinesi ve 1 adet vakum makinesi ele geçirildi. Olayla ilgili yakalan 1 şüpheli şahıs, hakkında yapılan yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edildi. - GAZİANTEP
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 02:12 Kaynak: İHA
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