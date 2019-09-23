Gaziantep'te sahte içki operasyonu
6 dakika önce
Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 258 şişe sahte içki ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 11:06 Kaynak: AA
Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 258 şişe sahte içki ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, merkez Şahinbey ilçesi Serinevler Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenlendi.
Evde yapılan aramada 258 şişe sahte içki ele geçirildi.
Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
PKK'nın cephaneliği tam isabetle vuruldu! Nefes kesen görüntüler ortaya çıktı Bahis şebekesine yapılan operasyonda evin her yerinden para çıktı! Polis saya saya bitiremedi Amerikan filmlerini aratmayan uyuşturucu kovalamacası kameraya yansıdı Dağa götürülmek istenen çocuklar, son anda kurtarıldı