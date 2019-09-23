Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te sahte içki operasyonu
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Gaziantep'te sahte içki operasyonu

6 dakika önce

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 258 şişe sahte içki ele geçirildi.

Gaziantep'te sahte içki operasyonu, System.String[]

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 258 şişe sahte içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, merkez Şahinbey ilçesi Serinevler Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramada 258 şişe sahte içki ele geçirildi.

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 11:06 Kaynak: AA
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