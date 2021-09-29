Gaziantep'te sahte içki operasyonu - Son Dakika

Gaziantep'te Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttüğü çalışmalar neticesinde 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 9 kişiyi gözaltına alan ekipler, adreslerde yapılan aramalarda 16 ton etil alkol, 413 adet şişelenmiş sahte alkol, 3 koli muhtelif markalardan oluşan şişe etiketi, 10 litre aroma, 2 litre anason ele geçirildi.

Gaziantep 'te 9 adrese eş zamanlı olarak yapılan operasyonda 413 adet şişelenmiş sahte alkol, 16 ton etil alkol ele geçirilirken, 9 kişi gözaltına alındı.

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