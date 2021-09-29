Gaziantep'te 16 ton etil alkol ele geçirildi - Son Dakika

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 16 ton etil alkol ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde arama yapan ekipler, 16 ton etil alkol, 413 şişe sahte alkol ve 10 litre aroma ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA
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