Gaziantep'te 16 ton etil alkol ele geçirildi - Son Dakika

Gaziantep'te 16 ton etil alkol ele geçirildi

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 16 ton etil alkol ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 16 ton etil alkol ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde arama yapan ekipler, 16 ton etil alkol, 413 şişe sahte alkol ve 10 litre aroma ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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