GAZİANTEP'TE SAHTE İÇKİ OPERASYONU: 9 GÖZALTI - Son Dakika

GAZİANTEP'TE SAHTE İÇKİ OPERASYONU: 9 GÖZALTI

GAZİANTEP'te, polisin düzenlediği operasyonda sahte içki yapımında kullanılan 16 ton etil alkol ele geçirildi, 9 kişi gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te, polisin düzenlediği operasyonda sahte içki yapımında kullanılan 16 ton etil alkol ele geçirildi, 9 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sahte içki sürüleceği bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmayla belirlenen 9 adrese, savcılık kararıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda; 16 ton etil alkol, 413 şişelenmiş sahte içki, 10 litre aroma, 2 litre anason ele geçirildi, 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.

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