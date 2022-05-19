GAZİANTEP'TE SAHTE İÇKİ OPERASYONUNA 1 TUTUKLAMA - Son Dakika
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GAZİANTEP'TE SAHTE İÇKİ OPERASYONUNA 1 TUTUKLAMA

19.05.2022 10:55

GAZİANTEP'te, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 1970 litre etil, 311 litre dökme alkol ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

GAZİANTEP'te, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 1970 litre etil, 311 litre dökme alkol ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte alkol imalatı ve satışının önüne geçilmesine yönelik yaptığı çalışma kapsamında, 5 ev ve 1 işyerine operasyon düzenledi. Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda; 1970 litre etil alkol, 311 litre dökme alkol, 86 şişe içki, 1217 boş şişe, 400 kapak ile 210 paket kaçak sigara ele geçirildi. Suç unsurlarına el koyan ekipler, ismi açıklanmayan 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanırken, diğeri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

GAZİANTEP'TE SAHTE İÇKİ OPERASYONUNA 1 TUTUKLAMA
GAZİANTEP'TE SAHTE İÇKİ OPERASYONUNA 1 TUTUKLAMA
GAZİANTEP'TE SAHTE İÇKİ OPERASYONUNA 1 TUTUKLAMA
GAZİANTEP'TE SAHTE İÇKİ OPERASYONUNA 1 TUTUKLAMA

YORUMLAR
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3 arkadaş köpeğin ağzını zorla açıp alkol içirdiler! O anları bir de utanmadan paylaştılar 3 arkadaş köpeğin ağzını zorla açıp alkol içirdiler! O anları bir de utanmadan paylaştılar Polis, şüphelinin ağzında uyuşturucu aradı Polis, şüphelinin ağzında uyuşturucu aradı
Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Polis, Alkol, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GAZİANTEP'TE SAHTE İÇKİ OPERASYONUNA 1 TUTUKLAMA - Son Dakika


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SON DAKİKA: GAZİANTEP'TE SAHTE İÇKİ OPERASYONUNA 1 TUTUKLAMA - Son Dakika
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