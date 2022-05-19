GAZİANTEP'TE SAHTE İÇKİ OPERASYONUNA 1 TUTUKLAMA

GAZİANTEP'te, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 1970 litre etil, 311 litre dökme alkol ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte alkol imalatı ve satışının önüne geçilmesine yönelik yaptığı çalışma kapsamında, 5 ev ve 1 işyerine operasyon düzenledi. Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda; 1970 litre etil alkol, 311 litre dökme alkol, 86 şişe içki, 1217 boş şişe, 400 kapak ile 210 paket kaçak sigara ele geçirildi. Suç unsurlarına el koyan ekipler, ismi açıklanmayan 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanırken, diğeri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.