Gaziantep'te sahte içki operasyonunda 2 zanlı yakalandı - Son Dakika

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Gaziantep'te sahte içki operasyonunda 2 zanlı yakalandı
6 saat önce
Gaziantep'te düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'te düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki üretimiyle ilgili çalışma yürüttü.
Merkez Şahinbey ilçesi Sarıyer Mahallesi'ndeki ikametgahda ve araçta arama yapan ekipler, 112 şişe sahte içki ve 50 litre alkol ele geçirdi.
Operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 03:06 Kaynak: AA
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