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Gaziantep'te sahte içkiden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi - Son Dakika

Gaziantep'te sahte içkiden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

16.12.2021 09:42
Gaziantep'te sahte içkiden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

Gaziantep'in Nizip ilçesinde metil alkol zehirlenmesine bağlı olarak tedavi altına alınan 10 kişiden hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde metil alkol zehirlenmesine bağlı olarak tedavi altına alınan 10 kişiden hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Nizip ilçesinde 13-15 Aralık tarihleri arasında sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen 10 kişi ilçedeki hastanelere başvurdu. Dün akşam saatlerinde 3 kişinin hayatını kaybettiği zehirlenme olayı kapsamında tedavisi süren bir kişi daha kurtarılamadı.

Zehirlenen 5 kişinin tedavisi de Nizip ilçesindeki hastanelerde sürüyor.

Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı, dün sahte içkiye bağlı zehirlenen 10 kişiden 3'ünün hayatını kaybettiğini, başlatılan soruşturma kapsamında 14 adreste arama yapıldığını, gözaltına alınan iki şüpheliden E.G'nin tutuklandığını açıklamıştı.

Gaziantep, Aralık, Alkol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te sahte içkiden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi - Son Dakika


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