Gaziantep'te sahte içkiden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi - Son Dakika

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastanede tedavisi süren 7 kişiden Yunus Yurtseven de yaşamını yitirdi. Böylece, ilçede sahte içkiden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Nizip'te son 3 günde sahte içki tükettikten sonra fenalaşan 10 kişi hastaneye başvurdu. Metil alkol zehirlenmesi teşhisi konulan bu kişilerden Erol Cengiz, Özgür Türkmen ve Mustafa Pak, dün tedavi gördükleri hastanelerde yaşamlarını yitirdi. Tedavisi sürenler arasında bulunan Yunus Yurtseven de gece geç saatlerde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yurtseven'in hayatını kaybetmesiyle kentte, sahte içkiden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi. Diğer 6 kişinin tedavileri ise devam ediyor.İlçede, sahte içkinin üretilip satıldığı belirlenen bazı adreslere düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan E.G. tutuklanırken, bir şüphelinin emniyetteki sorgusu ise sürüyor.