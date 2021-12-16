Üye Girişi
Gaziantep'te sahte içkiden zehirlenen gencin hastane görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Gaziantep'te sahte içkiden zehirlenen gencin hastane görüntüleri ortaya çıktı

16.12.2021 15:01

Gaziantep'te son 4 günde sahte içkiden zehirlenerek hastaneye kaldırılan 10 kişiden biri olan Y.Y.'nin fenalaşması sonrası kaldırıldığı hastanedeki görüntüleri ortaya çıktı.

Nizip ilçesinde aldığı sahte içkiden zehirlenen 10 kişiden biri olan 28 yaşındaki Y.Y, yaşadığı kusma ve ağrılar üzerine ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastane acilinde bilinci yarı açık durumda sedyede yatan Y.Y., o anlarda yakınları tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

"SİZE YAZIKLAR OLSUN"

Görüntülerde gözleri yarı açık bulunan Y.Y.'nin üzerindeki kıyafetlerinin ise battığı görüldü. Cep telefonu ile Y.Y'nin son durumunu görüntüleyen yakınının ise videoda, "Bu adamı bu hale düşürenlerin çocuğu da bu hale düşsün. Yazık, anası, babası olmayan bir çocuğa bu zulmü yapıyorsanız size yazıklar olsun" ifadeleri yer aldı.

TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Hastane yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Y.Y.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Gaziantep'te sahte içkiden zehirlenen gencin görüntüleri ortaya çıktı
Gaziantep'te sahte içkiden zehirlenen gencin hastane görüntüleri ortaya çıktı

Hastane, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te sahte içkiden zehirlenen gencin hastane görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
15:01 Gaziantep'te sahte içkiden zehirlenen gencin hastane görüntüleri ortaya çıktı
14:56 Faiz indirimlerinin bedeli ağır oldu! Dolar, TL karşısında son 4 ayda 7 TL birden değerlendi
14:55 AK Partili Samancı ekonomiyle ilgili eleştirilere "Ezanlarımızı susturamayacaksınız, bayrağımızı indiremeyeceksiniz" yanıtı
14:54 BDDK'dan Türk lirası cinsinden kullanılan banka kredileri için talimat verdi: Amacına aykırı kullanılmasına izin vermeyin
14:40 Saldırganı ısırarak durdurdu, ayın polisi seçildi!
14:40 Avrupa devleri Galatasaray'ın kapısına dayandı!
14:40 Herkesin merak ettiği soru: Ölümsüzlük teknolojisi bulundu mu?
14:35 Kulis bilgisi: Asgari ücret için 3 bin 900 lirada anlaşıldı, Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 bin 200 liraya çıkaracak
14:31 Babacan'dan 'döviz kuru' tepkisi: Niçin bu ülkeye tekrar tekrar zarar veriyorsunuz?
14:27 Son Dakika: Dolar ve altın aldı başını gidiyor
Faiz indirimlerinin bedeli ağır oldu! Dolar, TL karşısında son 4 ayda 7 TL birden değerlendi Faiz indirimlerinin bedeli ağır oldu! Dolar, TL karşısında son 4 ayda 7 TL birden değerlendi         
14:57
AK Partili Samancı ekonomiyle ilgili eleştirilere "Ezanlarımızı susturamayacaksınız, bayrağımızı indiremeyeceksiniz" yanıtı AK Partili Samancı ekonomiyle ilgili eleştirilere "Ezanlarımızı susturamayacaksınız, bayrağımızı indiremeyeceksiniz" yanıtı         
14:55
Saldırganı ısırarak durdurdu, ayın polisi seçildi! Saldırganı ısırarak durdurdu, ayın polisi seçildi!         
14:41
Son Dakika: Dolar ve altın aldı başını gidiyor Son Dakika: Dolar ve altın aldı başını gidiyor         
14:27
Sezer Öztürk'e, 5 ayrı suçtan 32 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı Sezer Öztürk'e, 5 ayrı suçtan 32 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı         
14:06
Zincir marketler ile fırınlara fiyat denetimi yapıldı! Zincir marketler ile fırınlara fiyat denetimi yapıldı!         
12:34
Ebru Şancı'dan olay sözler: Kocam beni tartaklıyor, ne var bunda? Ebru Şancı'dan olay sözler: Kocam beni tartaklıyor, ne var bunda?         
12:26
ABD ordusu, geliştirdikleri fütüristik lazer silahının hedefini vurduğu görüntüleri paylaştı ABD ordusu, geliştirdikleri fütüristik lazer silahının hedefini vurduğu görüntüleri paylaştı         
12:05
Son Dakika: Asgari ücret pazarlığında son gün! Komisyon son toplantısını bugün yapacak Son Dakika: Asgari ücret pazarlığında son gün! Komisyon son toplantısını bugün yapacak         
10:53
AFP'nin SİHA haberinde skandal harita! Avrupa Yakası ile Trakya bölgesini Türkiye'ye ait değil gibi görünüyor AFP'nin SİHA haberinde skandal harita! Avrupa Yakası ile Trakya bölgesini Türkiye'ye ait değil gibi görünüyor         
10:51
'Ölüm parmağını' ilk defa göreceksiniz! 'Ölüm parmağını' ilk defa göreceksiniz!         
10:18
Spor yaptığı anları paylaşan Pınar Altuğ, fit vücuduyla herkesi mest etti Spor yaptığı anları paylaşan Pınar Altuğ, fit vücuduyla herkesi mest etti         
09:46
2022 asgari ücreti için gözler Külliye'de! Her şeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılacak görüşme belirleyecek 2022 asgari ücreti için gözler Külliye'de! Her şeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılacak görüşme belirleyecek         
08:29
Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var         
11:00
Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu         
12:41
ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı         
11:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2021 15:07:17. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziantep'te sahte içkiden zehirlenen gencin hastane görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement