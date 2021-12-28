Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti.
Düztepe Mahallesi'ndeki evinde 25 Aralık'ta alkol alan 55 yaşındaki 2 çocuk sahibi H.B, zehirlenme şüphesiyle Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bozkurt, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
H.B'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Yeşilkent Mezarlığı'na defnedildi.
Kentte, 13 Aralık'tan bu yana sahte içki şüphesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 8'e yükseldi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle bir kişi öldü - Son Dakika