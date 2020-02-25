Gaziantep'te sahte içkiye 2 gözaltı - Son Dakika
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Gaziantep'te sahte içkiye 2 gözaltı

6 saat önce

GAZİANTEP'te, polisin bir eve düzenlediği operasyonda 420 litre sahte içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te sahte içkiye 2 gözaltı, System.String[]

GAZİANTEP'te, polisin bir eve düzenlediği operasyonda 420 litre sahte içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üretimi yapıldığı bilgisi üzerine Hoşgör Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi. Baskın yapılan evde yapılan aramada, 420 litre sahte içki ele geçirildi. Bazıları pet şişelere konularak satışa hazır hale getirildiği anlaşılan içkilere el koyan polis, evdeki 2 kişiyi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 12:09 Kaynak: DHA
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