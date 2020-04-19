Gaziantep'te sahte içkiye 2 gözaltı - Son Dakika
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Gaziantep'te sahte içkiye 2 gözaltı

6 saat önce

Gaziantep'te sahte içkiye 2 gözaltıGAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te düzenlenen sahte içki operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te sahte içkiye 2 gözaltı, System.String[]

Gaziantep'te sahte içkiye 2 gözaltı

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te düzenlenen sahte içki operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, ihbar üzerine geçen cuma günü 8 Şubat Mahallesi'nde 2 ayrı iş yerine operasyon düzenlendi. İş yerlerinde arama yapan ekipler, 128 şişe sahte içki ile 50 litre dökme alkol ele geçirdi. Ele geçirilen ürünlere el konurken, gözaltına alınan ismi açıklanmayan 2 iş yeri sahibi sorgulamak üzere emniyete götürüldü.

Gaziantep, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.04.2020 12:13 Kaynak: DHA

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