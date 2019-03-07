Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Sahte İçkiye 3 Tutuklama

Gaziantep'te Sahte İçkiye 3 Tutuklama

17 dakika önce

GAZİANTEP'te kaçak içki operasyonunda 3 bin 229 litre sahte alkol ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gaziantep'te Sahte İçkiye 3 Tutuklama, System.String[]
GAZİANTEP'te kaçak içki operasyonunda 3 bin 229 litre sahte alkol ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.  

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir depoda sahte içki yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, adresi belirlenen depoya operasyon düzenledi. Polisin depoda yaptığı aramada 3 bin 229 litre sahte alkol, 90 litre etil alkol, 3 litre anason, 1000 içki etiketi, bin 116 boş şişe, 2 bin 700 kapak, 3 fiber tank, 1 alkol karıştırma aparatı ele geçirildi. Alkole ve malzemelere el koyan ekipler 3 şüpheliyi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

- Gaziantep

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 01:51 Kaynak: DHA

Gaziantep, Güncel
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