Gaziantep'te Sahte İlaç Operasyonu
1 saat önce
Nizip ilçesinde düzenlenen sahte ilaç operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
Nizip
ilçesinde düzenlenen sahte ilaç operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fatih Sultan
Mahallesi'nde bir evde sahte ilaç olduğu bilgisine ulaştı.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, M.E'yi gözaltına aldı.
Evde yapılan aramada ise 31 bin tıbbi hap, bin cinsel içerikli hap, kan analiz cihazı ve mikroskop ele geçirildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 09:56 Kaynak: AA
Büyük Göç Başladı! İşte Kapalı Yollar ve Alternatif Güzergahlar
Ekrem İmamoğlu Hakkında Anıtkabir Ziyareti Nedeniyle Suç Duyurusunda Bulunuldu
Yüksekova'ya Nisan Ayında Kar Sürprizi
İmamoğlu, Geçersiz Oy Sayımına İlişkin Son Durumu Paylaştı