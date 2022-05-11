GAZİANTEP'TE SAHTE MİT'ÇİNİN ARACINDA SİLAH, TARİHİ ESER VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİTİ - Son Dakika
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GAZİANTEP'TE SAHTE MİT'ÇİNİN ARACINDA SİLAH, TARİHİ ESER VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİTİ

11.05.2022 15:09

GAZİANTEP'te, ihbar üzerine durdurulan araçta sahte MİT kimliği ile silah, uyuşturucu, tarihi eser, askeri malzemeler ve imitasyon külçe altın ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te, ihbar üzerine durdurulan araçta sahte MİT kimliği ile silah, uyuşturucu, tarihi eser, askeri malzemeler ve imitasyon külçe altın ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser bulunduğu ihbar edilen plakası açıklanmayan aracı kent girişindeki uygulama noktasında durdurdu. Araçtaki ismi açıklanmayan 3 kişiden 1'inin üzerinde sahte Milli İstihbarat Teşkilatı kimliği bulundu. Araçtaki aramada 2 el telsizi, 2 tabanca, 103 fişek, 51 sikke, 10 imitasyon külçe altın, 30 gram metamfetamin, 1 hassas terazi, 1 radar tespit cihazı ile çok sayıda askeri malzeme ve dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyette işlemleri devam eden şüpheliler 'nitelikli yağma', '6136 sayılı kanuna muhalefet', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti', 'kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi', 'paraya eşit sayılan değerde sahtecilik', 'kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa muhalefet' suçlarından adliyeye sevk edilecek.

GAZİANTEP'TE SAHTE MİT'ÇİNİN ARACINDA SİLAH, TARİHİ ESER VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİTİ
GAZİANTEP'TE SAHTE MİT'ÇİNİN ARACINDA SİLAH, TARİHİ ESER VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİTİ
GAZİANTEP'TE SAHTE MİT'ÇİNİN ARACINDA SİLAH, TARİHİ ESER VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİTİ

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GAZİANTEP'TE SAHTE MİT'ÇİNİN ARACINDA SİLAH, TARİHİ ESER VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİTİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: GAZİANTEP'TE SAHTE MİT'ÇİNİN ARACINDA SİLAH, TARİHİ ESER VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİTİ - Son Dakika
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