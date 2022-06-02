Gaziantep'te sahte para çetesine operasyon: 9 tutuklama - Son Dakika
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Gaziantep'te sahte para çetesine operasyon: 9 tutuklama

02.06.2022 11:24
Gaziantep'te sahte para çetesine operasyon: 9 tutuklama

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Gaziantep ve Adıyaman'da sahte para çetesine yönelik operasyon yapıldı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Gaziantep ve Adıyaman'da sahte para çetesine yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklanırken, adreslerde yapılan aramalarda ise 37 bin 700 lira sahte para ile 3 kilo bonzai ele geçirildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte para çetesine yönelik operasyon düzenledi, "Parada Sahtecilik" suçunu işlediği tespit edilen organize suç örgütüne yönelik adli makamların koordinesinde yapılan titiz planlama, takip ve çalışmalar neticesinde Gaziantep ve Adıyaman'da 12 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı, 37 bin 700 lira sahte para ele geçirildi

Operasyon neticesinde 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise,50-100-200'lük banknotlar halinde 37 bin 700 TL sahte para ile 2 kilo bonzai ele geçirildi.

9 şüpheli tutuklandı

Gözaltına alınan şüphelilerin tamamı çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP

Gaziantep'te sahte para çetesine operasyon: 9 tutuklama
Gaziantep'te sahte para çetesine operasyon: 9 tutuklama
Gaziantep'te sahte para çetesine operasyon: 9 tutuklama
Gaziantep'te sahte para çetesine operasyon: 9 tutuklama

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Kaynak: İHA

Gaziantep, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te sahte para çetesine operasyon: 9 tutuklama - Son Dakika


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