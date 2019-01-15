Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Sahte Para Operasyonu

Gaziantep'te Sahte Para Operasyonu

38 dakika önce

Gaziantep'in Araban ilçesinde düzenlenen sahte para operasyonunda 5 zanlı tutuklandı.

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Gaziantep'in Araban ilçesinde düzenlenen sahte para operasyonunda 5 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, piyasaya sahte para sürmeye çalıştıkları belirlenen şüphelileri yaklaşık 3 ay teknik ve fiziki takibe aldı.

Araban ilçesinde 6 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca bir zanlının da aynı suçtan cezaevinde hükümlü olduğu belirlendi.

Adreslerdeki aramalarda, 2 dizüstü ve bir tablet bilgisayar, 7 cep telefonu, kamera, para basma işleminde kullanılan tarayıcı, 1 dolarlık 166, 20 liralık 13 ve 10 liralık 4 sahte banknot, kurusıkı tabanca, 12 gram sentetik uyuşturucu ile 3 gram kubar esrar ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:48 Kaynak: AA

Araban, Gaziantep, Güncel
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