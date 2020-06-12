Gaziantep'te sahte para operasyonu - Son Dakika

Gaziantep'te sahte para operasyonu

Gaziantep'te sahte para operasyonuGAZİANTEP'te, polisin düzenlediği operasyonda birçoğu aynı seri numaralı olan 100 dolarlık 89 sahte banknot ele geçirildi.

Gaziantep'te sahte para operasyonu GAZİANTEP'te, polisin düzenlediği operasyonda birçoğu aynı seri numaralı olan 100 dolarlık 89 sahte banknot ele geçirildi. 1 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte, piyasaya sahte döviz sürmeye çalışıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Polislerin, kent merkezinde durdurduğu, ismi açıklanmayan bir kişinin yapılan üst aramasında, çoğunluğu aynı seri numaralı 89 adet sahte 100 dolar ele geçirildi. Paraya el konulurken, sahte dövizle yakalanan şüpheli ise sorgulamasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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